Fanno spogliare uno juventino e lo picchiano in tre ultras nei guai

Tre ultras dell'Udinese sono stati coinvolti in un episodio di violenza che ha portato all’applicazione di provvedimenti di daspo da parte del questore. I tifosi sono stati colpiti con divieti di accesso alle manifestazioni sportive per un periodo che va da tre a dieci anni. Durante le indagini, è emerso che uno di loro è stato costretto a spogliarsi e poi aggredito da tre persone. Le autorità hanno adottato queste misure per prevenire ulteriori incidenti.

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