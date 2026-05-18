Fanno spogliare uno juventino e lo picchiano in tre ultras nei guai

Da udinetoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre ultras dell'Udinese sono stati coinvolti in un episodio di violenza che ha portato all’applicazione di provvedimenti di daspo da parte del questore. I tifosi sono stati colpiti con divieti di accesso alle manifestazioni sportive per un periodo che va da tre a dieci anni. Durante le indagini, è emerso che uno di loro è stato costretto a spogliarsi e poi aggredito da tre persone. Le autorità hanno adottato queste misure per prevenire ulteriori incidenti.

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Stangata del questore contro tre ultras dell'Udinese. I tifosi sono stati colpiti da provvedimenti di daspo, con divieti di accesso alle manifestazioni sportive che variano da un minimo di 3 a un massimo di 10 anni.Cosa è successoI fatti risalgono alla serata del 14 marzo 2026, al termine. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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