Il team principal di una scuderia di Formula 1 è stato ricoverato in ospedale. La Ferrari ha diffuso un comunicato ufficiale, senza specificare le ragioni del ricovero. La squadra ha assicurato che il team sta seguendo la situazione e fornirà aggiornamenti quando possibile. La notizia ha suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, mentre si attendono ulteriori dettagli sulle condizioni di salute.

Il paddock di Montecarlo si è svegliato con una notizia che nessuno si aspettava. Fred Vasseur non sarà presente nel sabato più importante del weekend monegasco. Il team principal della Ferrari è infatti rimasto sotto osservazione in una struttura medica locale dopo alcuni controlli effettuati nelle ultime ore. La comunicazione è arrivata direttamente dalla Scuderia attraverso una nota molto breve, che non è entrata nei dettagli delle condizioni del manager francese. La Ferrari ha spiegato che Vasseur non sarà ai box durante la terza sessione di prove libere e nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco. Nessuna indicazione specifica sulle cause che hanno portato agli accertamenti medici e nessuna informazione aggiuntiva sul quadro clinico. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Paura Vasseur, ricoverato in ospedale: il comunicato della Ferrari

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