Paura Vasseur ricoverato in ospedale | il comunicato della Ferrari

Da sportface.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il team principal di una scuderia di Formula 1 è stato ricoverato in ospedale. La Ferrari ha diffuso un comunicato ufficiale, senza specificare le ragioni del ricovero. La squadra ha assicurato che il team sta seguendo la situazione e fornirà aggiornamenti quando possibile. La notizia ha suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, mentre si attendono ulteriori dettagli sulle condizioni di salute.

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Il paddock di Montecarlo si è svegliato con una notizia che nessuno si aspettava. Fred Vasseur non sarà presente nel sabato più importante del weekend monegasco. Il team principal della Ferrari è infatti rimasto sotto osservazione in una struttura medica locale dopo alcuni controlli effettuati nelle ultime ore. La comunicazione è arrivata direttamente dalla Scuderia attraverso una nota molto breve, che non è entrata nei dettagli delle condizioni del manager francese. La Ferrari ha spiegato che Vasseur non sarà ai box durante la terza sessione di prove libere e nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco. Nessuna indicazione specifica sulle cause che hanno portato agli accertamenti medici e nessuna informazione aggiuntiva sul quadro clinico. 🔗 Leggi su Sportface.it

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