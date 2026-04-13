Forbidden fruit spoiler 13 aprile 2026 | Ender e Yildiz tendono una trappola a Sahika ma…

Oggi, lunedì 13 aprile 2026, viene trasmesso un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15. In questa puntata, Ender e Yildiz mettono in atto una trappola ai danni di Sahika. La scena si svolge nel contesto della trama centrale della serie, che vede i personaggi affrontare situazioni di tensione e colpi di scena. La puntata si può seguire in diretta in questa fascia oraria.

Va in onda oggi, lunedì 13 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Ender non è riuscita a liberarsi di Sahike, era convinta che Halit l'avrebbe cacciata dall'azienda ma è riuscita a dimostrare che non c'entrava nulla con il 'rapimento' di Emir. Per dare una lezione ad Ender la sorella di Kaya ha organizzato un finto rapimento di Yigit, lei in preda alla paura ha raccontato la verità al marito. Ender e Yildiz non avranno nessuna intenzione di arrendersi, infatti penseranno ad un nuovo piano contro Sahika. Yildiz ed Ender proveranno a far incontrare Nadir e Sahika per poterli fotografare e far credere ad Halit che la donna è ancora alleata con il suo nemico.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Forbidden fruit, spoiler 9 aprile 2026: Ender e Sahika hanno un piano, Halit mette in guardia YildizVa in onda oggi, giovedì 9 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.