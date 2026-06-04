Forbidden fruit spoiler 4 giugno 2026 | Sahika si vendica di Ender Yildiz confessa i suoi sentimenti per…

Oggi, giovedì 4 giugno 2026, va in onda un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15. Nel episodio, Sahika si vendica di Ender, mentre Yildiz confessa i suoi sentimenti. La puntata è stata trasmessa come previsto, con le scene che coinvolgono i personaggi principali. Non sono stati segnalati problemi tecnici o variazioni nell’orario di programmazione.

Va in onda oggi, giovedì 4 giugno 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Halit vuole a tutti i costi riconquistare Yildiz, in passato l'ha più volte delusa e tradita ma ha capito di aver sbagliato. Per la Yilmaz l'ex marito sembra ormai un capitolo chiuso, però lui non si è ancora arreso di fronte al suo rifiuto. Halit voleva rifarle la proposta di matrimonio durante i festeggiamenti alla villa ma il suo piano è fallito quando i finti poliziotti hanno portato via Zehra. Spoiler Forbidden fruit 4 giugno 2026: Kaya ed Ender ai ferri corti? Yildiz ammette di essersi innamorata Kerim ha salvato la figlia di Halit spingendo Ender ad accusare Sahika per l'accaduto alla villa. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Forbidden fruit Anticipazioni;Kerim e Sahika spezzano il cuore di Yildiz Asuman avverte Halit le int

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