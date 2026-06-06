Roberto Fontana, noto come il Ghiottone, si prepara a lasciare il suo bar di via Giolitti dopo 37 anni di attività. Oggi sarà il suo penultimo giorno di lavoro. Fontana ha annunciato che il suo locale chiuderà presto, lasciando spazio a nuove generazioni di imprenditori. La decisione di andare in pensione segna la fine di un lungo percorso nel settore della ristorazione locale.

Il ghiottone va in pensione. Oggi per Roberto Fontana – titolare del bar caffetteria pizzeria di via Giolitti, il Ghiottone – sarà il penultimo giorno di lavoro. Domani, lui e la moglie Nadia saluteranno definitivamente la clientela che per 37 anni ha gustato la loro pizza al taglio, essendo pronti ad un nuovo e inesplorato “tempo libero“. L’attività continuerà, rilevata da una nuova gestione che tra qualche mese si presenterà al quartiere. Nessuno sa se il nome resterà o verrà cambiato. "Di certo – spiega il figlio Federico Fontana, web creator – il ricordo dei miei genitori resterà nel cuore dei tanti che in questi anni hanno vissuto come un rito quotidiano la merenda dal Ghiottone". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fontana, il Ghiottone, va in pensione: "Largo ai giovani dopo 37 anni"

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