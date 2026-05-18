Frosinone il carabiniere Giovanni Sabetta va in pensione dopo 38 anni di servizio
A Frosinone, l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale dell’Arma dei Carabinieri Giovanni Sabetta ha annunciato il suo pensionamento. La decisione coincide con il raggiungimento dei 60 anni di età e rappresenta la fine di una carriera che si è sviluppata nel corso di 38 anni di servizio. Durante questo periodo, Sabetta ha lavorato per la Benemerita, contribuendo a diverse operazioni e attività di tutela e sicurezza. La sua uscita dal servizio è stata comunicata in una cerimonia ufficiale.
In coincidenza con il suo 60° compleanno, l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale dell’Arma dei Carabinieri Giovanni Sabetta lascia il servizio attivo, concludendo una carriera lunga 38 anni all’interno della Benemerita.Il commiato è stato celebrato nei giorni scorsi presso il Comando Provinciale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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