Terni l’oculista Marco Ilari va in pensione ma resta in ospedale per un anno | farà da tutor ai giovani medici
A Terni, il dottor Marco Ilari, 68 anni, si prepara a lasciare la sua posizione di dirigente medico nell’unità di oculistica dell’ospedale Santa Maria. Pur entrando in pensione, continuerà a lavorare nel reparto per un anno, questa volta a titolo gratuito, per svolgere il ruolo di tutor ai medici più giovani. La decisione è stata annunciata nelle ultime settimane.
Va in pensione ma resta in reparto per un altro anno a titolo gratuito il dottor Marco Ilari, 68 anni, fino a pochi giorni fa dirigente medico della struttura complessa di oculistica dell’ospedale Santa Maria di Terni.Concluso il rapporto di lavoro per dimissioni volontarie, Ilari ha presentato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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