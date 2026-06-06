Flavio Cobolli è entrato ufficialmente nella top 10 del ranking ATP dopo aver raggiunto la finale a Parigi. Se dovesse vincere la partita decisiva, potrebbe superare altri cinque giocatori nella classifica mondiale. Cobolli avrebbe preferito qualificarsi alla finale del torneo di Parigi in modo diverso, senza specificare ulteriori dettagli. La sua posizione attuale si deve alla buona prestazione nel torneo e al risultato raggiunto in Francia.

Avrebbe preferito conquistare l’accesso alla finale del Roland Garros in modo diverso, Flavio Cobolli. La seconda semifinale, in programma non prima delle 19 sul campo Philippe-Chatrier di Parigi, non si è infatti disputata a causa del ritiro di Matteo Arnaldi, arrivato prima ancora di scendere in campo. A fermare il tennista ligure è stato un virus gastrointestinale che lo ha colpito nella serata precedente al confronto. Arnaldi ha cercato fino all’ultimo di trovare una soluzione per essere al via del match, ma le sensazioni non sono mai state incoraggianti e la decisione di non giocare è diventata inevitabile. Cobolli ha così ottenuto il pass per la finale di domenica 7 giugno senza dover affrontare l’altro azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Flavio Cobolli ufficialmente in top10 nel ranking ATP con la finale a Parigi. E vincendola potrebbe sorpassarne cinque…

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