Flavio Cobolli non ha migliorato la sua posizione nel ranking ATP dopo la finale di Parigi. La vittoria in questa partita non gli ha permesso di avanzare nel ranking, anche se, in caso di vittoria, avrebbe potuto superare cinque avversari. Cobolli avrebbe preferito arrivare alla finale del Roland Garros attraverso modalità diverse, senza specificare ulteriori dettagli.

Avrebbe preferito conquistare l’accesso alla finale del Roland Garros in modo diverso, Flavio Cobolli. La seconda semifinale, in programma non prima delle 19 sul campo Philippe-Chatrier di Parigi, non si è infatti disputata a causa del ritiro di Matteo Arnaldi, arrivato prima ancora di scendere in campo. A fermare il tennista ligure è stato un virus gastrointestinale che lo ha colpito nella serata precedente al confronto. Arnaldi ha cercato fino all’ultimo di trovare una soluzione per essere al via del match, ma le sensazioni non sono mai state incoraggianti e la decisione di non giocare è diventata inevitabile. Cobolli ha così ottenuto il pass per la finale di domenica 7 giugno senza dover affrontare l’altro azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Flavio Cobolli non guadagna posizioni nel ranking ATP con la finale a Parigi. Ma vincendola potrebbe sorpassarne cinque…

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Tennis ATP Men Singles Rankings updated on 20th April 2026

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