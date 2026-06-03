Flavio Cobolli entra tra i primi dieci del ranking ATP dopo aver ottenuto quattro posizioni di salto nel ranking. La sua vittoria a Roland Garros ha contribuito a migliorare la classifica, portandolo nel top 10. Attualmente, il tennista ha ottenuto risultati significativi e potrebbe continuare a salire se dovesse ottenere ulteriori successi nelle prossime competizioni. La sua posizione attuale rappresenta il miglior piazzamento della carriera.

Flavio Cobolli ha firmato una meravigliosa magia al Roland Garros, riuscendo a confezionare una splendida rimonta contro il canadese Felix Auger-Aliassime e a qualificarsi alle semifinali sulla terra rossa di Parigi: per la prima volta in carriera, il 24enne si trova tra i migliori quattro in un torneo dello Slam. Il romano sta volando sulle ali dell’entusiasmo e ora può sognare a occhi aperti, in vista del confronto contro Matteo Arnaldi o Matteo Berrettini: sarà un derby italiano a mettere in palio l’approdo all’atto conclusivo, da disputare contro chi avrà la meglio tra il tedesco Alexander Zverev e il ceco Jakub Mensik. Grazie alle... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Flavio Cobolli approda in top10! Quadruplo sorpasso nel ranking ATP. E se vincesse ancora…

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Roland-Garros 2026 - Flavio Cobolli prima di iniziare il suo Roland-Garros

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