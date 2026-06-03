Flavio Cobolli approda in top10! Quadruplo sorpasso nel ranking ATP E se vincesse ancora…

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Flavio Cobolli entra tra i primi dieci del ranking ATP dopo aver ottenuto quattro posizioni di salto nel ranking. La sua vittoria a Roland Garros ha contribuito a migliorare la classifica, portandolo nel top 10. Attualmente, il tennista ha ottenuto risultati significativi e potrebbe continuare a salire se dovesse ottenere ulteriori successi nelle prossime competizioni. La sua posizione attuale rappresenta il miglior piazzamento della carriera.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Flavio Cobolli ha firmato una meravigliosa magia al Roland Garros, riuscendo a confezionare una splendida rimonta contro il canadese Felix Auger-Aliassime e a qualificarsi alle semifinali sulla terra rossa di Parigi: per la prima volta in carriera, il 24enne si trova tra i migliori quattro in un torneo dello Slam. Il romano sta volando sulle ali dell’entusiasmo e ora può sognare a occhi aperti, in vista del confronto contro Matteo Arnaldi o Matteo Berrettini: sarà un derby italiano a mettere in palio l’approdo all’atto conclusivo, da disputare contro chi avrà la meglio tra il tedesco Alexander Zverev e il ceco Jakub Mensik. Grazie alle... 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Cobolli.

flavio cobolli approda in top10 quadruplo sorpasso nel ranking atp e se vincesse ancora8230
© Oasport.it - Flavio Cobolli approda in top10! Quadruplo sorpasso nel ranking ATP. E se vincesse ancora…
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Roland-Garros 2026 - Flavio Cobolli prima di iniziare il suo Roland-Garros

Video Roland-Garros 2026 - Flavio Cobolli prima di iniziare il suo Roland-Garros

Notizie e thread social correlati

Flavio Cobolli alle porte della top10! Quante posizioni guadagna al Roland Garros e dove può arrivare se vincesse ancoraFlavio Cobolli ha eliminato Zachary Svajda al Roland Garros con un punteggio di 6-2, 6-3, 6-7(3), 7-6(5).

Quante posizioni guadagna Andrea Pellegrino nel ranking ATP? Balzo in doppia cifra. E se vincesse ancora…In una settimana, Andrea Pellegrino è passato dalle qualificazioni ai sedicesimi di finale di un torneo ATP, ottenendo un aumento a due cifre nel...

Temi più discussi: Esame superato! Flavio Cobolli rischia grosso, ma abbatte Svajda e approda ai quarti del Roland Garros!; Cobolli e Berrettini, due romani (con storie diverse) a Parigi; Tennis, Cobolli nei quarti a Parigi; Cobolli-Auger Aliassime, quarti di finale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv.

flavio cobolli flavio cobolli approda inFlavio Cobolli approda in top10! Quadruplo sorpasso nel ranking ATP. E se vincesse ancora…Flavio Cobolli ha firmato una meravigliosa magia al Roland Garros, riuscendo a confezionare una splendida rimonta contro il canadese Felix Auger-Aliassime ... oasport.it

flavio cobolli flavio cobolli approda inCobolli-Auger Aliassime, diretta Roland Garros: i quarti di finale in tempo reale, Flavio sognaL'azzurro è il primo degli italiani in gara a scendere in campo per proseguire la sua avventura nello Slam di Parigi ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web