Sono stati installati i primi gradoni della nuova tribuna Fiesole allo Stadio Artemio Franchi, segnando una fase importante nei lavori di ristrutturazione. Tuttavia, il settore storico chiamato Centenario non potrà ospitare la curva durante le prossime partite, poiché resterà vuoto. I lavori di restyling continuano, modificando in modo visibile l’aspetto dello stadio, mentre alcune aree rimangono ancora in fase di completamento.

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© Calcionews24.com - Fiorentina, svolta nei lavori del Franchi: montati i primi gradoni della nuova Fiesole, ma il Centenario resterà senza la sua curva

Stadio Franchi, montata la prima maxi trave della curva Fiesole

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