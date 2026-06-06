La prima partita della finale playoff tra Vigevano e Juvecaserta sarà trasmessa in diretta su maxischermo nel Campo Laudato Sì, all’interno del FROM Village di Caserta. La partita si svolgerà presso questa sede, rendendo possibile seguire l’incontro dal vivo. La gara rappresenta l’inizio della serie per il titolo di campione di serie B nazionale. La data e l’orario non sono stati ancora comunicati.

Tempo di lettura: < 1 minuto La prima gara della finale playoff del campionato di serie B nazionale tra la Elachem Vigevano e la Paperdi Juvecaserta 2021 sarà possibile seguirla in diretta su maxischermo presso il Campo Laudato Sì, all’interno del FROM Village (ex Macrico) di Caserta. I tifosi bianconeri potranno condividere la visione della prima gara della finale per la promozione in serie A2 20262027, con inizio alle ore 21:00 a Vigevano, grazie alla collaborazione di Spazio Vivo e dell’IDC che ha messo a disposizione l’area e l’attrezzatura all’interno del villaggio allestito nell’ex area Macrico. L’accesso al From Village, a partire dalle ore 19:30, sarà consentito su prenotazione con contributo dedicato esclusivamente ai relativi costi tecnici e organizzativi da effettuarsi attraverso l’apposito link: https:www. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Finale Play off, cresce l’attesa: Vigevano-Paperdi Juvecaserta in diretta sul maxischermo

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