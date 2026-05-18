Maxischermo nell’area ex Macrico per la visione di gara 5 della Paperdi Juvecaserta

Nell’area dell’ex Macrico è stato installato un maxischermo per trasmettere la gara 5 dei playoff tra la Paperdi Juvecaserta e la Fabo Herons Montecatini. La società ha ringraziato l’IDC e gli organizzatori dell’evento “From Caserta” per aver fornito gli spazi e le attrezzature necessarie. La trasmissione della partita ha coinvolto il pubblico presente, che ha potuto seguire l’incontro su grande schermo. L’evento si è svolto durante le fasi decisive dei playoff della squadra.

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Tempo di lettura: < 1 minuto La Paperdi Juvecaserta 2021 ringrazia l’IDC e gli organizzatori di “From Caserta” (ex Macrico), per la disponibilità dimostrata nel mettere a disposizione spazi e attrezzature per la trasmissione su maxischermo di gara 5 dei playoff contro la Fabo Herons Montecatini. L’iniziativa nasceva con l’obiettivo di consentire ai tanti tifosi rimasti senza biglietto, a causa della limitata capienza del palaPiccolo, di seguire comunque la squadra. Nonostante la piena collaborazione degli organizzatori e l’impegno profuso, non è stato però possibile ottenere in tempo utile le necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti, vanificando la realizzazione di un evento pensato esclusivamente nell’interesse della città e dei tifosi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Maxischermo nell’area ex Macrico per la visione di gara 5 della Paperdi Juvecaserta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento PLAY OFF/ Gara 3, prova di forza della Paperdi Juvecaserta: blitz a MontecatiniTempo di lettura: 3 minutiÈ stata una prova di forza quella offerta dalla Paperdi Juvecaserta al palaterme di Montecatini in gara3 dei quarti di... Prova di forza della Paperdi Juvecaserta: violato il campo di Montecatini in Gara 3 | FOTOÈ stata una prova di forza quella offerta dalla Paperdi Juvecaserta al palaterme di Montecatini in gara3 dei quarti di finale playoff.