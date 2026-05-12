La serie di quarti di finale dei playoff tra la Paperdi Juvecaserta e Montecatini prosegue con la terza partita prevista per domani. Dopo la sconfitta nella seconda gara, la squadra ha già ripreso gli allenamenti in vista del prossimo appuntamento. La serie si trova ora in parità, con entrambe le formazioni che si preparano a confrontarsi nuovamente sul campo.

Tempo di lettura: 3 minuti Archiviata immediatamente la delusione di gara2, la Paperdi Juvecaserta è già pronta per affrontare le prossime sfide di questo impegnativo quarto di finale playoff, la cui serie ora è in perfetta parità. La squadra bianconera partirà oggi alla volta di Montecatini, dove domani, mercoledì, con inizio alle ore 20:30, è previsto il terzo scontro diretto tra i bianconeri e la Fabo Herons. Coach Lino Lardo evidenzia che « come ci aspettavamo, Montecatini si è dimostrata una squadra solida e di grande talento. Noi, purtroppo, domenica abbiamo fatto un brutto secondo tempo, ma è anche vero che ci son tanti meriti dei toscani, soprattutto in attacco, dove hanno tirato veramente con grandi percentuali da tre.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Paperdi Juvecaserta, quarti di finale play off: domani terza sfida a Montecatini

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