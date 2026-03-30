Final Fantasy 9 Remake è stato bloccato per dare priorità a Final Fantasy 7 Remake Parte 3?

Recentemente si è diffusa la notizia che lo sviluppo di Final Fantasy 9 Remake sia stato interrotto per concentrare le risorse su Final Fantasy 7 Remake Parte 3. La questione riguarda le priorità assegnate ai progetti di remake dei titoli più recenti, lasciando in sospeso le attività legate a Final Fantasy 9. La notizia si basa su voci non confermate e non sono stati rilasciati commenti ufficiali da parte degli sviluppatori.

Negli ultimi anni i fan della serie Final Fantasy hanno spesso sentito parlare di un possibile remake di Final Fantasy 9, uno degli episodi più amati della saga pubblicata originariamente nel 2000. Tuttavia, secondo nuove indiscrezioni emerse di recente, il progetto potrebbe essere stato temporaneamente bloccato. L’informazione arriva dal noto leaker NateTheHate, che ha riferito come lo sviluppo del gioco sarebbe stato messo in pausa per permettere a Square Enix di concentrarsi su altri progetti considerati più urgenti. La voce più rilevante riguarda la priorità assegnata a Final Fantasy 7 Remake Parte 3, il capitolo conclusivo della trilogia remake dedicata a uno dei titoli più celebri della saga. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Final Fantasy 9 Remake è stato bloccato per dare priorità a Final Fantasy 7 Remake Parte 3? Articoli correlati Final Fantasy 7 Remake Parte 3 non sarà un’esclusiva temporale PS5? Ne parla un noto leakerIl capitolo conclusivo della trilogia remake di Final Fantasy VII potrebbe segnare una svolta strategica per Square Enix. Final Fantasy VII parte tre, più di un semplice remake: “Vogliamo fare esaltare i fan”Nella terza parte della trilogia remake di Final Fantasy VII verranno aggiunti dei contenuti che non erano presenti nel gioco originale e che...