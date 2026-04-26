Durante la Golden Week, Square Enix ha deciso di applicare sconti fino all'85% su cinquanta titoli disponibili su Steam. Questa promozione interessa una vasta selezione di giochi, tra cui alcuni capitoli della serie Final Fantasy. L'offerta è valida per un periodo limitato, senza indicazioni di eventuali proroghe o modifiche ai termini. La promozione coinvolge esclusivamente gli acquisti sulla piattaforma Steam.

? Cosa sapere Square Enix applica sconti fino all'85% su cinquanta titoli su Steam durante la Golden Week.. I ribassi su Final Fantasy XVI e altri franchise impattano il mercato digitale globale.. Cinquanta titoli Square Enix scendono in campo su Steam con sconti fino all’85% durante la Golden Week, colpendo duramente i prezzi anche sulle produzioni più recenti. La casa produttrice giapponese ha deciso di svuotare il magazzino digitale, mettendo in vetrina un mix eterogeneo che spazia dai kolossal moderni alle vecchie glorie pixelate. Il catalogo in offerta costringe i videogiocatori a una verifica immediata dello spazio disponibile sui propri hard disk, data l’entità delle installazioni richieste dai titoli più pesanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Square Enix svuota Steam: sconti fino all’85% su Final Fantasy

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