Feste Vigiliane Trento si prepara a otto giorni di eventi | il programma dell’edizione 2026

Notizia in breve

Dal 19 al 26 giugno, Trento ospiterà la 43ª edizione delle Feste Vigiliane, una manifestazione dedicata a San Vigilio. L’evento si svolgerà nel centro storico e durerà otto giorni, coinvolgendo numerosi eventi e rievocazioni. La festa è uno degli appuntamenti più partecipati della città e richiama ogni anno migliaia di visitatori. La manifestazione rappresenta un momento tradizionale e identitario per la comunità locale.