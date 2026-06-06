Feste Vigiliane Trento si prepara a otto giorni di eventi | il programma dell’edizione 2026
Dal 19 al 26 giugno, Trento ospiterà la 43ª edizione delle Feste Vigiliane, una manifestazione dedicata a San Vigilio. L’evento si svolgerà nel centro storico e durerà otto giorni, coinvolgendo numerosi eventi e rievocazioni. La festa è uno degli appuntamenti più partecipati della città e richiama ogni anno migliaia di visitatori. La manifestazione rappresenta un momento tradizionale e identitario per la comunità locale.
Trento è pronta a tornare a vivere uno dei suoi appuntamenti più identitari e partecipati. Dal 19 al 26 giugno il centro storico farà da palcoscenico alla 43ª edizione delle Feste Vigiliane, la manifestazione dedicata a San Vigilio che ogni anno richiama migliaia di persone tra rievocazioni. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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