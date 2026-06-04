Trento è pronta ad accogliere la Feste Vigiliane… con molte novità!
Tra il 19 e il 26 giugno, la città di Trento si prepara ad accogliere la 43ª edizione delle Feste Vigiliane, che durerà otto giorni. La manifestazione, dedicata al Santo Patrono San Vigilio, prevede numerose iniziative e novità che coinvolgeranno le vie e le piazze centrali. La città si sta organizzando per accogliere i visitatori e garantire il regolare svolgimento degli eventi.
Mancano pochi giorni all’inizio della 43° edizione delle Feste Vigiliane che si svolgeranno tra il 19 e 26 giugno e che, come ogni anno, animeranno la città di Trento per celebrare il Santo Patrono della città: San Vigilio.Quest’anno, ai tradizionali appuntamenti saranno affiancate diverse novità. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Notizie e thread social correlati
Bagnoli è pronta ad accogliere la Coppa America nei Campi Flegrei.Bagnoli si prepara ad ospitare la Coppa America nei Campi Flegrei, con le autorità che hanno annunciato la disponibilità dell’area per l’evento.
‘Letture in Cantina’, Tenuta la Fortezza pronta ad accogliere Luca TrapaneseMercoledì 27 maggio presso Tenuta la Fortezza si terrà la presentazione del libro “Storia di una famiglia imperfetta” di Luca Trapanese.