Trento è pronta ad accogliere la Feste Vigiliane… con molte novità!

Notizia in breve

Tra il 19 e il 26 giugno, la città di Trento si prepara ad accogliere la 43ª edizione delle Feste Vigiliane, che durerà otto giorni. La manifestazione, dedicata al Santo Patrono San Vigilio, prevede numerose iniziative e novità che coinvolgeranno le vie e le piazze centrali. La città si sta organizzando per accogliere i visitatori e garantire il regolare svolgimento degli eventi.