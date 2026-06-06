Festa Patronale di Orta Nova con Alex Britti

Da ilsipontino.net 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 14 giugno 2026, un concerto di musica italiana dal vivo si terrà a Orta Nova con la partecipazione di Alex Britti. La serata si svolgerà in occasione della Festa Patronale e vedrà il cantautore esibirsi davanti al pubblico presente. L'evento è programmato per quella data e si inserisce tra le iniziative della celebrazione religiosa e culturale della comunità locale.

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Il 14 giugno 2026 Alex Britti arriva a Orta Nova per una serata all’insegna della grande musica italiana dal vivo.? Via Stornara – Orta Nova (FG)? 14 giugno 2026?? Ingresso gratuito Tra blues, funk e pop, l’artista romano porterà sul palco tutta la sua energia e. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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