festa patronale di orta nova con alex britti

Notizia in breve

Il 14 giugno 2026, un concerto di musica italiana dal vivo si terrà a Orta Nova con la partecipazione di Alex Britti. La serata si svolgerà in occasione della Festa Patronale e vedrà il cantautore esibirsi davanti al pubblico presente. L'evento è programmato per quella data e si inserisce tra le iniziative della celebrazione religiosa e culturale della comunità locale.