Festa Patronale di Orta Nova con Alex Britti
Il 14 giugno 2026, un concerto di musica italiana dal vivo si terrà a Orta Nova con la partecipazione di Alex Britti. La serata si svolgerà in occasione della Festa Patronale e vedrà il cantautore esibirsi davanti al pubblico presente. L'evento è programmato per quella data e si inserisce tra le iniziative della celebrazione religiosa e culturale della comunità locale.
Il 14 giugno 2026 Alex Britti arriva a Orta Nova per una serata all’insegna della grande musica italiana dal vivo.? Via Stornara – Orta Nova (FG)? 14 giugno 2026?? Ingresso gratuito Tra blues, funk e pop, l’artista romano porterà sul palco tutta la sua energia e. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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Alex Britti live a Orta Nova!Il 14 giugno 2026, una nota artista italiana si esibirà a Orta Nova in un concerto dal vivo.
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