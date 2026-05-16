Alex Britti live a Orta Nova!

Il 14 giugno 2026, una nota artista italiana si esibirà a Orta Nova in un concerto dal vivo. L’evento si svolgerà in una location locale e prevede la partecipazione di pubblico. La performance sarà dedicata alla musica italiana e prevede l’esecuzione di brani noti dell’artista. L’organizzazione ha reso noto il giorno dello spettacolo e la data dell’evento, senza indicare ulteriori dettagli sul programma o sugli eventuali ospiti.

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