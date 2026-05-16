Alex Britti live a Orta Nova!
Il 14 giugno 2026, una nota artista italiana si esibirà a Orta Nova in un concerto dal vivo. L’evento si svolgerà in una location locale e prevede la partecipazione di pubblico. La performance sarà dedicata alla musica italiana e prevede l’esecuzione di brani noti dell’artista. L’organizzazione ha reso noto il giorno dello spettacolo e la data dell’evento, senza indicare ulteriori dettagli sul programma o sugli eventuali ospiti.
Il 14 giugno 2026 Alex Britti arriva a Orta Nova per una serata all’insegna della grande musica italiana dal vivo.? Via Stornara – Orta Nova (FG)? 14 giugno 2026?? Ingresso gratuito Tra blues, funk e pop, l’artista romano porterà sul palco tutta la sua energia e i brani. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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