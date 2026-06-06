I Carabinieri hanno celebrato i 212 anni di attività con una cerimonia aperta al pubblico nella loro sede. L’evento ha coinvolto le forze dell’ordine e la comunità locale, evidenziando il ruolo dell’Arma come punto di riferimento per i cittadini. La giornata ha previsto l’ingresso nella caserma e la partecipazione a varie iniziative, senza ulteriori dettagli su programmi o interventi specifici.

I Carabinieri hanno aperto la loro casa in occasione della grande cerimonia nazionale. Da 212 anni l’Arma è il punto di riferimento dei cittadini, il primo sguardo da incontrare in caso di necessità e una porta alla quale poter sempre bussare a qualsiasi ora del giorno e della notte. La caserma, dunque, intesa non soltanto come luogo di lavoro ma presidio di sicurezza, aiuto e ascolto. Proprio per questo la tradizionale cerimonia di festeggiamento dei 212 anni di fondazione del corpo è stata organizzata all’interno della caserma del comando provinciale “Salvo D’Acquisto“ di Migliarina. Nell’occasione sono stati consegnati i riconoscimenti ai militari che si sono distinti per particolare impegno e professionalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa nella casa dell’Arma. I 212 anni dei carabinieri

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Brindisi, i Carabinieri festeggiano i 112 anni dalla Fondazione

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