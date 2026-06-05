212° anniversario dalla fondazione dell' Arma dei Carabinieri la festa alla Caserma Vittoria

Notizia in breve

A Napoli si sono svolte le celebrazioni per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, con eventi ufficiali e solenni. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti civili, militari, religiosi e giudiziari. La festa si è svolta presso la Caserma Vittoria, coinvolgendo diversi momenti istituzionali.