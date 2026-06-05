212° anniversario dalla fondazione dell' Arma dei Carabinieri la festa alla Caserma Vittoria

Da napolitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Napoli si sono svolte le celebrazioni per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, con eventi ufficiali e solenni. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti civili, militari, religiosi e giudiziari. La festa si è svolta presso la Caserma Vittoria, coinvolgendo diversi momenti istituzionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Anche Napoli ha celebrato il 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Articolate in diversi momenti solenni e istituzionali le celebrazioni, alla presenza delle massime autorità civili, militari, religiose e giudiziarie del territorio. L'inizioLe commemorazioni hanno avuto inizio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

212° anniversario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri

Video 212° anniversario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri

Notizie e thread social correlati

Reggio Calabria, Meloni al 212° anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri: la parata e le medaglie d’oroLa presidente del Consiglio ha partecipato alla cerimonia per il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria.

In piazza la festa per i 212 anni dalla fondazione dell'Arma: premiati i Carabinieri che si sono distinti in servizioIn piazza San Francesco questa mattina si è svolta la celebrazione del 212esimo anniversario dell'Arma dei Carabinieri.

Temi più discussi: 212° anniversario dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri, la festa alla Caserma Vittoria; L’arma dei carabinieri festeggia 212 anni: cerimonia solenne sul lungomare di Bari; A Matera inaugurato il murale sulla caserma dei vigili del fuoco. Un ponte tra arte, giovani e istituzioni.

caserma vittoria 212 anniversario dalla fondazioneI carabinieri festeggiano 212 anni dalla fondazioneL'omaggio all'arma parte da Moncalieri e prosegue il giorno dopo a Torino, con una corona al monumento nazionale al carabiniere e un omaggio floreale sulla lapide funeraria del generale Giuseppe Thaon ... rainews.it

caserma vittoria 212 anniversario dalla fondazione212° anniversario dell’Arma: oggi cerimonia alla Caserma MasottiBrescia si prepara a celebrare il 212° Annuale di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri. La cerimonia è in programma venerdì 5 giugno, a partire dalle ore 18, ... elivebrescia.tv

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web