212° anniversario dalla fondazione dell' Arma dei Carabinieri la festa alla Caserma Vittoria
A Napoli si sono svolte le celebrazioni per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, con eventi ufficiali e solenni. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti civili, militari, religiosi e giudiziari. La festa si è svolta presso la Caserma Vittoria, coinvolgendo diversi momenti istituzionali.
Anche Napoli ha celebrato il 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Articolate in diversi momenti solenni e istituzionali le celebrazioni, alla presenza delle massime autorità civili, militari, religiose e giudiziarie del territorio. L'inizioLe commemorazioni hanno avuto inizio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
212° anniversario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri
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