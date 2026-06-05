VIDEO I L' Arma dei carabinieri compie 212 anni la festa della legione Abruzzo e Molise
L'Arma dei carabinieri ha celebrato il 212° anniversario di fondazione nella caserma Rebeggiani di Chieti. Alla cerimonia hanno partecipato senatori, deputati, rappresentanti della magistratura locale, autorità militari, civili e religiose, oltre a comandanti e altri ufficiali. La festa ha segnato il compleanno della legione Abruzzo e Molise, con una cerimonia ufficiale che ha coinvolto diverse figure istituzionali.
Nella caserma Rebeggiani di Chieti, l’Arma dei carabinieri ha celebrato il 212esimo Annuale di Fondazione, con una cerimonia suggellata dalla presenza di numerosi senatori e deputati, dei vertici della magistratura teatina e pescarese, di autorità militari, civili e religiose, dei comandanti e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
LArma dei Carabinieri compie 212 anni: le celebrazioni a Torino e Moncalieri
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