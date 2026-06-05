VIDEO I L' Arma dei carabinieri compie 212 anni la festa della legione Abruzzo e Molise

Da chietitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Arma dei carabinieri ha celebrato il 212° anniversario di fondazione nella caserma Rebeggiani di Chieti. Alla cerimonia hanno partecipato senatori, deputati, rappresentanti della magistratura locale, autorità militari, civili e religiose, oltre a comandanti e altri ufficiali. La festa ha segnato il compleanno della legione Abruzzo e Molise, con una cerimonia ufficiale che ha coinvolto diverse figure istituzionali.

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Nella caserma Rebeggiani di Chieti, l’Arma dei carabinieri ha celebrato il 212esimo Annuale di Fondazione, con una cerimonia suggellata dalla presenza di numerosi senatori e deputati, dei vertici della magistratura teatina e pescarese, di autorità militari, civili e religiose, dei comandanti e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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LArma dei Carabinieri compie 212 anni: le celebrazioni a Torino e Moncalieri

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