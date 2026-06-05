VIDEO I L' Arma dei carabinieri compie 212 anni la festa della legione Abruzzo e Molise

Notizia in breve

L'Arma dei carabinieri ha celebrato il 212° anniversario di fondazione nella caserma Rebeggiani di Chieti. Alla cerimonia hanno partecipato senatori, deputati, rappresentanti della magistratura locale, autorità militari, civili e religiose, oltre a comandanti e altri ufficiali. La festa ha segnato il compleanno della legione Abruzzo e Molise, con una cerimonia ufficiale che ha coinvolto diverse figure istituzionali.