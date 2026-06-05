Festa dell' Arma | premiati i carabinieri che si sono distinti in servizio

Durante la celebrazione del 212° anniversario dell'Arma, in via Rismondo a Padova, sono stati consegnati premi ai carabinieri che si sono distinti in operazioni di rilievo. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e militari, con riconoscimenti ufficiali per le attività di servizio svolte. Nessun dettaglio su nomi o specifiche operazioni è stato reso pubblico. La festa includeva anche un momento di commemorazione e il tradizionale saluto alle autorità presenti.

L'Arma compie 212 anni di vita. In via Rismondo a Padova tradizionale festa con la consegna dei riconoscimenti ai carabinieri che si sono distinti in operazioni di rilievo. Il tutto è avvenuto davanti alle più alte cariche civili e militari. Tra tutti ha presenziato il presidente del Veneto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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