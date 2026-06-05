In piazza la festa per i 212 anni dalla fondazione dell' Arma | premiati i Carabinieri che si sono distinti in servizio

Notizia in breve

In piazza San Francesco questa mattina si è svolta la celebrazione del 212esimo anniversario dell'Arma dei Carabinieri. Durante l’evento sono stati premiati alcuni militari che si sono distinti per il servizio svolto. La cerimonia ha coinvolto le forze dell’ordine e la comunità locale, con discorsi ufficiali e momenti di commemorazione. La festa ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali.