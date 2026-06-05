In piazza la festa per i 212 anni dalla fondazione dell' Arma | premiati i Carabinieri che si sono distinti in servizio
In piazza San Francesco questa mattina si è svolta la celebrazione del 212esimo anniversario dell'Arma dei Carabinieri. Durante l’evento sono stati premiati alcuni militari che si sono distinti per il servizio svolto. La cerimonia ha coinvolto le forze dell’ordine e la comunità locale, con discorsi ufficiali e momenti di commemorazione. La festa ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali.
Questa mattina, in piazza San Francesco, l'Arma dei Carabinieri ha festeggiato il 212esimo anniversario della propria fondazione. Per rendere gli onori istituzionali, la piazza ha ospitato uno schieramento solenne composto dai militari delle diverse specialità dell’Arma operanti sul territorio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
LA FESTA DELLA POLIZIA. DA 174 ANNI «ESSERCI SEMPRE» | 10/04/2026
Notizie e thread social correlati
Carabinieri, a Reggio Calabria cerimonia per i 212 anni dalla fondazione dell’ArmaA Reggio Calabria si terrà una cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dei Carabinieri, prevista per il 5 giugno.
Il 212° annuale della fondazione dell’Arma dei CarabinieriIl 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri si è celebrato il 5 giugno 2026, data in cui nel 1920 fu concessa la prima medaglia...
Temi più discussi: A Villa Borghese le celebrazioni per i 212 anni di fondazione dell'Arma dei carabinieri. Il programma; Pistoia: domani la Festa dei Carabinieri - TVL; Carabinieri, tutto pronto per la festa dell'Arma del 5 giugno in piazza Battisti. Ecco il programma; Carabinieri in festa. Il 5 giugno l'Arma celebra anche a Ravenna il 212° anniversario della sua fondazione.
LabTv. . Per la prima volta dopo gli ultimi anni in piazza Roma, le celebrazioni dell'Arma dei Carabinieri sono tornate all’interno della caserma, aperta alla cittadinanza per rafforzare il legame tra i Carabinieri e il territorio. Prima festa a Benevento per il colonne facebook
Savona celebra i 212 anni dell’Arma: in piazza del Brandale la festa dei Carabinieri (VIDEO) x.com
Dimensione minima della festa per combattere un beholder. reddit
Rieti, l'intervista. Il comandante dei carabinieri Valerio Marra: La festa torna in piazza. Noi siamo tra la genteRIETI - Oggi anche a Rieti si celebra la festa dei carabinieri. Il colonnello Valerio Marra è il comandante provinciale. Comandante Marra, oggi è una giornata importante, ... ilmessaggero.it
Carabinieri, tutto pronto per la festa dell'Arma del 5 giugno in piazza Battisti. Ecco il programmaRIETI - Venerdì 5 giugno, nella splendida cornice di Piazza Cesare Battisti di Rieti, l’Arma dei Carabinieri festeggerà duecentododici anni dalla sua fondazione. ilmessaggero.it