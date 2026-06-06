Ferri scende in campo Un sondaggio per capire i bisogni dei cittadini
Un sondaggio è stato condotto tra i cittadini di una città per raccogliere informazioni sui loro bisogni e sull’orientamento politico. La ricerca è stata commissionata da un esponente locale in vista delle prossime elezioni amministrative. Il questionario ha coinvolto diverse fasce di età e ha raccolto risposte su temi legati alla vita quotidiana e alle preferenze politiche. I risultati saranno utilizzati per orientare le future strategie politiche.
Un sondaggio per capire l’orientamento politico dei carraresi. Lo ha commissionato Cosimo Ferri per tastare il terreno in vista delle prossime elezioni amministrative. Una serie di domande che stanno circolando telefonicamente in città e che la dicono lunga su una campagna elettorale, la prossima, che si preannuncia all’ultimo sangue. Mille cittadini che sono chiamati a rispondere sul gradimento per l’attuale amministrazione, sui temi prioritari relativi alla città, sull’orientamento politico di centro sinistra, centro destra o centro. In sostanza, dopo aver valutato blasonate società nazionali di sondaggi e inchieste, Ferri ha scelto un’accreditata società italiana che si occuperà di presentare sul tavolo il parere di un migliaio di cittadini sull’andamento amministrativo e sulla città che vorrebbero. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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