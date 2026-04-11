La Casa di Comunità apre le porte | Più vicini ai bisogni dei cittadini

A marzo sono state inaugurate quattro nuove Case di Comunità nelle città di Corsico, Bollate, Garbagnate Milanese e Paderno Dugnano. Questi spazi sono stati aperti con l’obiettivo di offrire servizi sanitari e assistenziali più accessibili ai residenti della zona. L’apertura di queste strutture rappresenta un passo concreto per migliorare l’assistenza sul territorio e garantire un punto di riferimento per i cittadini.

Quattro Case di Comunità aperte nel mese di marzo a Corsico, Bollate, Garbagnate Milanese e Paderno Dugnano. Dal 9 aprile aperta anche quella di Settimo Milanese, in via della Libertà 33, accanto al consultorio. "Siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto - dichiara il direttore Generale dell’ Asst Rhodense Marco Bosio -. L’attivazione delle prime cinque nuove Case di Comunità consentono di fare un passo avanti nella presa in carico dei bisogni socio-sanitari dei cittadini del nostro territorio, in particolare per quanto riguarda la medicina e l’assistenza di comunità. Il modello organizzativo delle Case di Comunità risponde in modo adeguato ai bisogni dei nostri cittadini, anche in tema di Assistenza Primaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Casa di Comunità apre le porte: "Più vicini ai bisogni dei cittadini" Sanità, intesa raggiunta tra Regione e medici di base. Ancarani (Pd): "Più vicini ai bisogni dei cittadini"La consigliera regionale Pd commenta l’accordo: "Miglioriamo la presa in carico e riduciamo il ricorso improprio agli ospedali" “La firma... Agenti di comunità nei quartieri. L’assessore Muchetti: saranno più vicini ai cittadiniMaggiore vicinanza ai cittadini sul territorio, una più rapida risposta alle necessità di presidio, controllo, prevenzione, contrasto, anche per... Com’era Vivere 24 ORE nel Medioevo Temi più discussi: Sanità, inaugurate tre nuove Case della Comunità: Ariccia, Genzano e Ciampino; Lecco, apre la Casa di Comunità: cure h24 in via Ghislanzoni; Desio, inaugurata la casa di comunità: tutti i servizi per un bacino di 42mila cittadini; Inaugurazione della Casa di Comunità di Brugherio. La Casa di Comunità apre le porte: Più vicini ai bisogni dei cittadiniQuattro Case di Comunità aperte nel mese di marzo a Corsico, Bollate, Garbagnate Milanese e Paderno Dugnano. Dal 9 aprile aperta anche quella di Settimo Milanese, in via della Libertà 33, accanto al c ... ilgiorno.it La grande Casa di Comunità . Servirà oltre 56mila abitantiA Besana il taglio del nastro di una delle principali strutture aperte dall’Asst Brianza in provincia. Tra le novità l’ambulatorio medico operativo dalle 8 alle 24 con copertura nei festivi grazie all ... ilgiorno.it Inaugura la nuova Casa di comunità ma i residenti contestano Cirio: “Ripri la vecchia sede dell’Asl” x.com Fondi PNRR. A Torino arriva la nuova casa di comunità all'ex Astanteria Martini. Proteste dei residenti del quartiere Borgo Vittoria. Chiuso il poliambulatorio di zona. "Abbiamo investito nel pubblico, le mura di quel poliambulatorio erano private, costavano 130 - facebook.com facebook