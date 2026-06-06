Fermi tutti! Al saggio di fine anno del nipote remigino ci va la nonna!
Durante il saggio di fine anno del nipote remigino, la nonna era presente in sala. La persona che racconta ammette di aver coperto le proprie assenze con bugie, spesso dicendo di essere dietro o di aver visto il nipote e di averlo trovato bravo. Ricorda di aver mentito più volte per giustificare le assenze in passato.
H o coperto così spesso le mie assenze con bugie grossolane che ancora me ne vergogno: “Ero dietro, non mi hai vista? io ti ho vistoa! sei stato bravissimoa.”. Mezze bugie, via. Mio papà arrivava per primo, si piazzava al meglio e filmava tutto: la recita di Natale, il saggio di fine anno, quello di danza. Hobby da nonne, il segreto per una vita lunga e felice X Leggi anche › L’estate a singhiozzo delle nonne che lavorano Così io, in differita e solitaria, mi commuovevo davanti a San Giuseppe, al lupo mangiafrutta, e persino a chi diventava albero. A mia discolpa posso aggiungere che sono figlia di tempi asciutti e genitori spartani: al primo giorno di scuola, la mamma mi accompagnò al portone, accertò quale sarebbe stata la mia classe, e mi salutò col suo mantra educativo: “Ora vado, tu arrangiati”. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Multi SubAn Immortal's Journey to Recover His Lost Past!
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Nonna, figlia e nipote, tutte con lo stesso nome, Ramona, ci accompagnano attraverso quasi 100 anni di Storia spagnola. Sempre cercando la libertàUna famiglia composta da nonna, figlia e nipote, tutte con il nome Ramona, attraversa quasi un secolo di vicende della Spagna.