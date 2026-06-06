H o coperto così spesso le mie assenze con bugie grossolane che ancora me ne vergogno: “Ero dietro, non mi hai vista? io ti ho vistoa! sei stato bravissimoa.”. Mezze bugie, via. Mio papà arrivava per primo, si piazzava al meglio e filmava tutto: la recita di Natale, il saggio di fine anno, quello di danza. Hobby da nonne, il segreto per una vita lunga e felice X Leggi anche › L’estate a singhiozzo delle nonne che lavorano Così io, in differita e solitaria, mi commuovevo davanti a San Giuseppe, al lupo mangiafrutta, e persino a chi diventava albero. A mia discolpa posso aggiungere che sono figlia di tempi asciutti e genitori spartani: al primo giorno di scuola, la mamma mi accompagnò al portone, accertò quale sarebbe stata la mia classe, e mi salutò col suo mantra educativo: “Ora vado, tu arrangiati”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Fermi tutti! Al saggio di fine anno del nipote remigino ci va la nonna!

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Nonna, figlia e nipote, tutte con lo stesso nome, Ramona, ci accompagnano attraverso quasi 100 anni di Storia spagnola. Sempre cercando la libertàUna famiglia composta da nonna, figlia e nipote, tutte con il nome Ramona, attraversa quasi un secolo di vicende della Spagna.