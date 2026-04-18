Una famiglia composta da nonna, figlia e nipote, tutte con il nome Ramona, attraversa quasi un secolo di vicende della Spagna. La loro storia si intreccia con momenti di cambiamento e di lotta per la libertà. Attraverso le parole, le immagini e le opere d’arte, si cerca di tramandare e conservare la memoria di quegli anni, mantenendo vivo il racconto e la possibilità di riflettere su ciò che è stato.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Raccontare, raccontare e continuare a raccontare. Sembra poca cosa ma invece la letteratura, il cinema e l’arte in generale sono ancora i mezzi più potenti per restituire la verità della Storia e non smettere mai di indignarsi, se serve. Le protagoniste sono tre e si chiamano tutte e tre Ramona, rispettivamente nonna, figlia e nipote e ci accompagnano in una scorribanda a perdifiato lungo la storia della Spagna. Un viaggio che...🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nonna, figlia e nipote, tutte con lo stesso nome, Ramona, ci accompagnano attraverso quasi 100 anni di Storia spagnola. Sempre cercando la libertà

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