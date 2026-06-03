All' anfiteatro Bertozzi il saggio di fine anno della Polisportiva Cava Ginnastica E si ricorderà la giovane Angelica Romualdi

Notizia in breve

Giovedì 4 giugno alle 20, all’Anfiteatro del Parco L., si terrà il saggio di fine anno della Polisportiva Cava Ginnastica. La serata includerà esibizioni di ginnastica artistica e ritmica, accompagnate da musica e luci. Tra le performance, verrà ricordata la giovane atleta scomparsa recentemente. L’evento si svolge all’aperto e sarà aperto al pubblico.