Fermato ad un controllo si finge un altro | irregolare in Italia Nei guai 39enne

Da casertanews.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante un controllo stradale in via Ponteselice a Casagiove, una pattuglia dell'Arma ha fermato un'auto con a bordo un uomo che ha dichiarato un nome diverso da quello reale. L’uomo, un 39enne, risultava irregolare in Italia. La verifica dei documenti ha confermato la sua vera identità e la condizione di irregolarità sul territorio. L’uomo è stato quindi denunciato per falsa attestazione e per la sua posizione amministrativa.

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E’ rientrato in Italia utilizzando un nome diverso ma è stato scoperto. Una pattuglia dell'Arma stava effettuando un servizio perlustrativo lungo via Ponteselice a Casagiove, e durante il normale monitoraggio della circolazione stradale, i militari hanno notato un'autovettura che presentava. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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