Como controllo in centro | fermato un ventiseenne irregolare

Nel pomeriggio del 18 aprile, una pattuglia della polizia locale ha effettuato un controllo nel centro di Como. Durante l’intervento, è stato fermato un giovane di 26 anni, risultato irregolare sul territorio nazionale. Gli agenti hanno verificato i documenti di identità, scoprendo che erano scaduti. La polizia ha quindi avviato le procedure previste per questa situazione.

Nel pomeriggio del 18 aprile, un operativo di controllo condotto dalla polizia locale nel cuore di Como ha portato all’identificazione di un cittadino straniero con documenti scaduti. L’intervento, avvenuto in piazza Matteotti, si è concentrato su un veicolo che trasportava quattro persone straniere, rivelando una posizione amministrativa irregolare per uno dei passeggeri. Dinamiche del controllo in centro a Como. L’attività di verifica, mirata a monitorare la sicurezza e la regolarità nei flussi urbani, ha avuto luogo proprio in piazza Matteotti. Durante le procedure di accertamento effettuate sul gruppo di quattro cittadini stranieri presenti all’interno dell’auto, gli agenti hanno riscontrato che uno di loro non disponeva di una documentazione valida.🔗 Leggi su Ameve.eu

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