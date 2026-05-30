Un uomo di 49 anni è stato ucciso nei giardini del museo Chiossone a Genova. A chiamare la polizia è stata una ragazza che ha visto l’omicida trascinare un cadavere incaprettato e esposto nei giardini. È stato fermato un uomo senegalese irregolare, sospettato di aver commesso il delitto. La vittima è stata trovata in condizioni che suggeriscono un omicidio avvenuto in pieno giorno.

Un uomo di 49 anni è stato ucciso a Genova, nei giardini del museo Chiossone. A dare l’allarme una ragazza che avrebbe visto l’omicida trascinare un cadavere incaprettato. Sul posto i carabinieri che hanno arrestato il presunto autore, un uomo di nazionalità senegalese di 42 anni, e lo hanno portato al comando di Forte San Giuliano. Questa la sintetica e cruda ricostruzione del crimine. Ma il contorno della vicenda dice molto di più. Orrore a Genova, 49enne italiano ucciso (forse a bottigliate) nei giardini del museo. Sì, perché sono i dettagli che raccontano e descrivono, al netto della crudezza dell’azione omicidiaria e del post delitto, l’orrore del caso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Genova, ucciso in pieno giorno, incaprettato e esposto nei giardini del museo come un macabro trofeo. Fermato un senegalese irregolare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Genova, 14enne accoltellato su un autobus: arrestato un minorenne

Notizie e thread social correlati

Genova, omicidio in pieno giorno ai giardini di villetta Di Negro, arrestato un uomo accusato di aver ucciso un senzatettoIn pieno giorno, nei giardini di Villetta Di Negro a Genova, un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso un senzatetto.

Leggi anche: Genova, omicidio in pieno giorno: vittima un 49enne italiano, un fermato

Argomenti più discussi: Giovanni Arena è morto, il magistrato indagò sulla 'ndrangheta ligure; Genova, crack sulle scale della fermata metro Darsena, in pieno giorno. È peggio dell’eroina.

UN SENEGALESE RISORSA DI MERDA nella #Genova inclusiva e democratica della #Salis ha ucciso e trasportato per le vie della città incaprettato un italiano. ACCOGLIAMO ALTRE MERDE CHE QUELLE CHE ABBIAMO NON BASTANO. Forza #Sinistra re x.com

Vede un uomo trascinare un corpo incaprettato in centro e dà l'allarme: Paolo Alberto Pietro ucciso a bottigliate. Giallo sul moventeUn omicidio in pieno centro a Genova, poco prima delle 10 di questa mattina, sabato 30 maggio, nei giardini di Villetta Di Negro, davanti al ... msn.com

Omicidio in centro a Genova, 49enne senza dimora ucciso a bottigliateOmicidio questa mattina a Genova. Un uomo di 49 anni è stato ucciso in pieno giorno nel parco di Villetta Di Negro ... msn.com