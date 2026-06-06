Il sindaco di Torremaggiore ha affermato che Castelfiorentino e Torremaggiore non devono essere dimenticate, commentando una questione relativa a Federico II e alla Capitanata. La dichiarazione è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, in cui si sottolinea l'importanza di tenere presente queste località in un contesto più ampio. Nessun dettaglio aggiuntivo sul contenuto specifico del comunicato o sulle motivazioni di questa presa di posizione.

Di seguito un comunicato diffuso da Emilio Di Pumpo, sindaco di Torremaggiore: Apprendo con interesse della realizzazione del film dedicato alla figura di Federico II di Svevia, ‘La Meraviglia del Mondo’, del regista e produttore Francesco Lopez, con protagonista e co-produttore l’attore Riccardo Scamarcio. Tuttavia non posso non evidenziare con rammarico l’assenza della Capitanata e soprattutto di Castelfiorentino, in agro di Torremaggiore, luogo in cui l’Imperatore morì il 13 dicembre del 1250. Il film, che intende raccontare Federico II come un uomo del 1200 capace di trovare soluzioni a questioni che ancora oggi sembrano insormontabili, rischia però di risultare incompleto senza il riferimento ai luoghi simbolo della presenza federiciana in Capitanata. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Federico II senza la Capitanata: il sindaco, “Castelfiorentino e Torremaggiore non possono essere dimenticate” Emilio Di Pumpo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Federico II non passa per la Capitanata nel film con Scamarcio: "Incompleto senza i luoghi simbolo"Nel film ‘La meraviglia del mondo’, dedicato a Federico II di Svevia, non viene mostrata la regione della Capitanata.

Il nuovo film di Scamarcio su Federico II si dimentica della CapitanataLe riprese del film “La Meraviglia del Mondo”, dedicato a Federico II di Svevia e interpretato da Riccardo Scamarcio, sono in corso in Puglia,...

Argomenti più discussi: Federico II non passa per la Capitanata nel film con Scamarcio: Incompleto senza i luoghi simbolo; Federico II al cinema, il sindaco di Torremaggiore: La Capitanata non può essere cancellata dalla sua storia; Federico II e la Capitanata, Di Pumpo: Castelfiorentino e Torremaggiore non possono essere dimenticate.

FEDERICO II DI PUMPO Federico II e la Capitanata, Di Pumpo: Castelfiorentino e Torremaggiore non possono essere dimenticateTORREMAGGIORE – Federico II senza la Capitanata è un racconto incompleto. È questo il senso dell’intervento del sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo, che ha espresso apprezzamento per il proget ... statoquotidiano.it