Federico II non passa per la Capitanata nel film con Scamarcio | Incompleto senza i luoghi simbolo

Notizia in breve

Nel film ‘La meraviglia del mondo’, dedicato a Federico II di Svevia, non viene mostrata la regione della Capitanata. La produzione ha lasciato fuori alcuni luoghi considerati simbolici della presenza federiciana in quella zona. Questa assenza ha suscitato commenti tra chi conosce il territorio e la storia legata al sovrano. Il film, quindi, si presenta come un racconto incompleto senza quei riferimenti geografici e storici.