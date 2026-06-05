Federico II non passa per la Capitanata nel film con Scamarcio | Incompleto senza i luoghi simbolo
Nel film ‘La meraviglia del mondo’, dedicato a Federico II di Svevia, non viene mostrata la regione della Capitanata. La produzione ha lasciato fuori alcuni luoghi considerati simbolici della presenza federiciana in quella zona. Questa assenza ha suscitato commenti tra chi conosce il territorio e la storia legata al sovrano. Il film, quindi, si presenta come un racconto incompleto senza quei riferimenti geografici e storici.
Il film ‘La meraviglia del mondo’, dedicato alla figura di Federico II di Svevia, rischia di “risultare incompleto senza il riferimento ai luoghi simbolo della presenza federiciana in Capitanata”. Ad affermarlo è il sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo.Ha appreso con interesse delle riprese. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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