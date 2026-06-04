Le riprese del film “La Meraviglia del Mondo”, dedicato a Federico II di Svevia e interpretato da Riccardo Scamarcio, sono in corso in Puglia, rappresentando un’importante occasione per la regione. Tuttavia, il film non include riferimenti alla Capitanata, una delle aree storiche della regione. La produzione si concentra su altre zone della Puglia, senza menzionare specificamente questa area.

Sono in corso le riprese del film "La Meraviglia del Mondo", dedicato alla figura di Federico II di Svevia e interpretato da Riccardo Scamarcio, rappresenta senza dubbio un traguardo prestigioso per la Puglia. Riportare sul grande schermo la vita dello Stupor Mundi significa accendere i riflettori su una delle figure più straordinarie, complesse e moderne della storia europea, offrendo al nostro territorio un'inestimabile vetrina internazionale. Tuttavia, scorrendo questo elenco, emerge un'assenza che non può passare inosservata a chi conosce la storia del sovrano svevo: la totale esclusione della Capitanata e del Tavoliere delle Puglie. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il nuovo film di Scamarcio su Federico II si dimentica della Capitanata

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Temi più discussi: The Resurrection, ecco il nuovo Gesù Cristo di Mel Gibson. E nel cast spunta anche Riccardo Scamarcio nei panni di Pilato; Tiziano Ferro: Mi reinvento con Lazza e chiedo XXdono. Per il mio film vorrei Riccardo Scamarcio; La meraviglia del mondo è un film storico che racconta il leggendario Imperatore Federico II di Svevia; Riccardo Scamarcio proclamato imperatore del Sacro Romano Impero: la Storia torna protagonista.

Credo uno dei peggiori film mai concepiti. Rovinare un’idea che pure non era male. Una copia di la casa di carta-ocean 11-harry potter, non so, una cosa inguardabile x.com

Il cattivo fa qualcosa di così vigliacco e patetico che presto si rende conto di aver combinato un casino reddit

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