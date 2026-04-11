Gravi danni ambientali a Montichiari titolare di un' officina denunciato | così smaltiva i rifiuti

A Montichiari, le autorità hanno denunciato il titolare di un’officina per aver gestito in modo illecito i rifiuti prodotti nell’attività. Durante le ispezioni, sono state sequestrate diverse attrezzature e sono stati rilevati gravi danni all’ambiente causati dalla mancata corretta gestione dei materiali di scarto. L’indagine prosegue per accertare eventuali responsabilità e approfondire l’entità dei danni ambientali.

È scattata una denuncia per gestione illecita di rifiuti e un sequestro a Montichiari, in provincia di Brescia. L’operazione, condotta dalla Polizia Stradale di Brescia in collaborazione con l’ARPA, è stata finalizzata alla verifica del rispetto delle normative ambientali e di sicurezza negli esercizi pubblici. Controlli congiunti tra Polizia Stradale e ARPA Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti della sezione Polizia Stradale di Brescia, insieme al personale specializzato dell’ARPA, hanno effettuato un’ispezione approfondita presso un’officina meccanica situata nel Comune di Montichiari. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Gravi danni ambientali a Montichiari, titolare di un'officina denunciato: così smaltiva i rifiuti Avella, sequestrati rifiuti speciali pericolosi: denunciato il titolare di un’officinaUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Monteforte Irpino, sequestrata area con rifiuti pericolosi: denunciato titolare di un’officinaSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... Temi più discussi: Ambiente, a Caltagirone 30 tabaccai per la raccolta pile; Reti fantasma, bonifica sui fondali del porto di Isola delle Femmine; Dai pesci un nuovo virus che può causare gravi danni all’occhio umano: ecco come ci si infetta; Strade dissestate e lancio di pietre contro i bus Stp: doppia interrogazione consiliare. Gravi danni ambientali a Montichiari, titolare di un'officina denunciato: così smaltiva i rifiutiDenunciato il titolare di un’officina a Montichiari per gestione illecita di rifiuti: sequestrate attrezzature dopo gravi danni ambientali. virgilio.it Chiusa l’officina abusiva a Brugherio: sequestrati 35 veicoli abbandonati e multe per gravi illecitiUna vasta operazione congiunta ha portato alla luce una situazione di degrado su un'area di confine con Cologno Monzese, da tempo al centro di segnalazioni ed esposti da parte di cittadini e istituzio ... ilgiorno.it Dai pesci un nuovo virus che può causare gravi danni all’occhio umano: ecco come ci si infetta @fulviocerutti @LaStampa x.com Asteroidi di piccole e medie dimensioni sono una minaccia concreta: possono causare gravi danni e sono difficili da individuare tempestivamente. https://tech.everyeye.it/notizie/asteroidi-terra-perch-piccoli-oggetti-spaziali-preoccupano-esperti-869319.html - facebook.com facebook