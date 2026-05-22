Sant' Andrea di Conza contrasto ai reati ambientali | denunciato il titolare di un autolavaggio

Da avellinotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante controlli mirati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nipaaf e del Nucleo Carabinieri forestale di Lioni, insieme ai colleghi della linea territoriale, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente il titolare di un autolavaggio situato nel comune di Sant’Andrea di Conza. L’operazione si è concentrata sulla verifica delle normative ambientali, portando al coinvolgimento dell’attività commerciale. Le verifiche sono state condotte nel quadro delle attività di controllo sul territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nipaaf e del Nucleo Carabinieri forestale di Lioni, in sinergia con i colleghi della linea territoriale, deferivano in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente, il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Sant’Andrea di Conza, sequestrato un autolavaggio: denunciato il titolare per scarico di reflui industrialiI Carabinieri Forestali di Avellino hanno denunciato il titolare di un autolavaggio e sequestrato l’attività: contestato lo scarico di acque reflue...

Avella, contrasto ai reati ambientali: denunciato un artigiano 45enneNell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte...

sant andrea di sant andrea di conzaMeteo Sant'Andrea Di Conza OggiA Sant'Andrea di Conza oggi sarà una giornata caratterizzata da scarsa nuvolosità, temperature comprese tra 8 e 14°C. Entrando nel dettaglio, avremo pioggia intermittente e schiarite al mattino, nubi ... ilmeteo.it

Meteo Sant'Andrea Di Conza - Previsioni a lungo termineIl grafico si costruisce sovrapponendo 20 possibili evoluzioni partendo da condizioni iniziali opportunamente variate, simulando quindi tutti i possibili comportamenti dell'atmosfera. Tanto più vicino ... ilmeteo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web