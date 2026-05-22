Sant' Andrea di Conza contrasto ai reati ambientali | denunciato il titolare di un autolavaggio

Durante controlli mirati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nipaaf e del Nucleo Carabinieri forestale di Lioni, insieme ai colleghi della linea territoriale, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente il titolare di un autolavaggio situato nel comune di Sant’Andrea di Conza. L’operazione si è concentrata sulla verifica delle normative ambientali, portando al coinvolgimento dell’attività commerciale. Le verifiche sono state condotte nel quadro delle attività di controllo sul territorio.

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