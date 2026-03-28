Gp del Giappone di F1 le qualifiche | si inizia Kimi Antonelli in lotta per la pole Leclerc e Hamilton inseguono

A Suzuka, le qualifiche del Gran Premio del Giappone di Formula 1 vedono Kimi Antonelli in testa, mentre Leclerc e Hamilton si contendono le prime posizioni. Le Mercedes si distinguono come le vetture più veloci, con Russell che lotta per la pole position contro il compagno di squadra. La sessione si conclude con Antonelli in avanti, seguito da Leclerc e Hamilton.

Il pilota della Williams non riesce a portarsi nella top 15, al momento sarebbe eliminato L'azzurro della Mercedes gira praticamente come Leclerc nei primi due settori, suo il miglior tempo in 1'30''035, una quarantina di millesimi appena più veloce del monegasco Il monegasco della Ferrari si migliora rispetto alle libere e si porta per il momento in testa in 1'30''078. Terzo Hamilton, a mezzo secondo Oscar Piastri chiude in 1'30''438, più o meno lo stesso tempo delle libere, e si porta al momento in testa davanti al compagno di squadra Lando Norris, a un paio di decimi di ritardo... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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