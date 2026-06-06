Nuova svolta nel processo “Ambiente Svenduto” relativo al reato di disastro ambientale contestato all’ex Ilva gestita dai Riva. Dopo l’uscita dal processo, per sopravvenuta prescrizione, dell’ex governatore pugliese Nichi Vendola, che era accusato di concussione verso l’ex direttore generale di Arpa Puglia, Giorgio Assennato, ieri a Potenza la Corte d’Assise ha fatto uscire dal processo anche tre società: Ilva in amministrazione straordinaria, proprietaria degli impianti, Partecipazioni Industriali in amministrazione straordinaria e Riva Forni Elettrici. Le tre società escono a proposito dell’illecito amministrativo relativo al reato associativo e alle ipotesi di disastro e avvelenamento. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Ex Ilva, processo Ambiente svenduto: cade la possibilità di confisca per i reparti dell?area a caldo

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Ex Ilva: più vicino il dissequestro dell'area a caldo

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