Si conclude con una decisione di non luogo a procedere il procedimento giudiziario nei confronti di Nichi Vendola riguardo alle questioni legate all’Ilva di Taranto. La causa si è estinta per intervenuta prescrizione, secondo quanto stabilito dal giudice. La vicenda riguarda le attività giudiziarie avviate in relazione alle presunte responsabilità nell’ambito delle questioni ambientali e legate alla gestione dello stabilimento siderurgico. Vendola esce così dal processo senza ulteriori passaggi giudiziari in corso.

“Non luogo a procedere per intervenuta prescrizione”. Si conclude così l’iter processuale di Nichi Vendola per le vicende legate all’ Ilva di Taranto. L’ex presidente della Regione Puglia era imputato per concussione davanti alla Corte d’Assise del Tribunale di Potenza che dovrà giudicare sul secondo processo di primo grado dell’ inchiesta Ambiente Svenduto, che ha ripercorso la gestione dell’acciaieria da parte della famiglia Riva. Il processo è ricominciato dall’udienza preliminare a Potenza il 21 marzo 2025, dopo l’annullamento – per la presenza di due giudici onorari tra le numerose parti civili – deciso dalla Corte d’Assise d’Appello di Taranto, sezione distaccata di Lecce, della sentenza di primo grado che il 31 maggio del 2021 aveva portato a 26 condanne per 270 anni complessivi di carcere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ilva, scatta la prescrizione per Vendola: esce dal processo Ambiente Svenduto

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