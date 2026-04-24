L' Italia al Mondiale senza merito al posto dell' Iran? Zampilli di vergogna

In Italia si discute sulla possibilità di partecipare ai Mondiali al posto dell'Iran, sollevando molte polemiche. Un imprenditore milanese ha proposto che, con quattro titoli vinti, l’Italia potrebbe essere ammessa alla competizione senza averne i meriti. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti e ha alimentato il dibattito sulla legittimità delle regole e delle decisioni nel calcio internazionale.

Pablito Rossi, 6 gol per farci re nell’82. Totò Schillaci, gli occhi di fuoco delle Notti Magiche. Roby Baggio ci tirò giù dall’aereo a Usa ’94. Gli uomini della provvidenza nei nostri Mondiali. Ora ci tocca aggrapparci a tale Paolo Zampolli che si agita tra Donald Trump e Gianni Infantino, il signor Fifa, per scaricare l’Iran dal carrozzone Usa-Messico-Canada ’26 e farci salire l’Italia. Ma chi è? Milanese, figlio di commercianti di giocattoli, ha trattato Boeing veri per milioni di dollari. Lontano parente di Paolo VI, senza vocazione alla santità, Zampolli è stato in affari con Jeffrey Epstein e ha fondato un’agenzia di modelle. Aver presentato Melanie a Trump gli ha spalancato il potere.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'Italia al Mondiale senza merito al posto dell'Iran? Zampilli di vergogna Notizie correlate Leggi anche: Italia al Mondiale al posto dell’Iran? Il retroscena FT Italia al Mondiale 2026? Spunta l’ipotesi ripescaggio al posto dell’IranL’Italia resta ufficialmente esclusa dal Mondiale 2026 dopo la sconfitta ai calci di rigore contro la Bosnia, segnando il record storico di tre... Altri aggiornamenti Si parla di: PRIMA PAGINA - La Gazzetta dello Sport: Ranieri via, ha vinto Gasp. Mondiali: la Fifa gela l'idea di Zampolli, dall'Italia no al ripescaggioL'inviato speciale di Donald Trump Paolo Zampolli ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia alla Mondiali del 2026. (ANSA) ... ansa.it «L’Italia ai Mondiali al posto dell’Iran»: l’idea dell’inviato di TrumpIl piano è un tentativo di riparare i legami fra Donald Trump e la premier Giorgia Meloni dopo gli attacchi del presidente al Papa per la guerra in Iran ... ilsole24ore.com