Estate a Priverno | tantissimi eventi fino a settembre

Notizia in breve

A Priverno è iniziata la programmazione degli eventi estivi, che si svolgeranno da giugno fino a fine settembre. La serie di iniziative prevede numerosi appuntamenti distribuiti lungo tutto il periodo. La pianificazione comprende attività di vario tipo, senza specificare i dettagli di ogni singolo evento. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e coinvolge diverse location del territorio. La durata complessiva è di circa quattro mesi.