Estate a Priverno | tantissimi eventi fino a settembre

Da latinatoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Priverno è iniziata la programmazione degli eventi estivi, che si svolgeranno da giugno fino a fine settembre. La serie di iniziative prevede numerosi appuntamenti distribuiti lungo tutto il periodo. La pianificazione comprende attività di vario tipo, senza specificare i dettagli di ogni singolo evento. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e coinvolge diverse location del territorio. La durata complessiva è di circa quattro mesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prende il via i primi di giugno e arriverà a fine settembre la programmazione estiva degli eventi che animeranno Priverno.Cittadini e visitatori potranno immergersi in un viaggio che spazia tra musica, teatro, arte, danza, spettacoli, enogastronomia, sport e tradizione, grazie a una vastissima. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Da maggio a settembre un'estate di eventi in tre parchi padovaniDa maggio a settembre, tre parchi storici del centro di Padova, tra cui il Giardino Silvio Appiani, il Roseto Santa Giustina e il Parco Treves de’...

Pescara accende l’estate: concerti gratis e grandi nomi fino a settembreA partire dal 27 maggio, Pescara ospiterà una serie di eventi gratuiti che dureranno fino a settembre.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web