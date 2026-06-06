Estate a Priverno | tantissimi eventi fino a settembre
A Priverno è iniziata la programmazione degli eventi estivi, che si svolgeranno da giugno fino a fine settembre. La serie di iniziative prevede numerosi appuntamenti distribuiti lungo tutto il periodo. La pianificazione comprende attività di vario tipo, senza specificare i dettagli di ogni singolo evento. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e coinvolge diverse location del territorio. La durata complessiva è di circa quattro mesi.
Prende il via i primi di giugno e arriverà a fine settembre la programmazione estiva degli eventi che animeranno Priverno.Cittadini e visitatori potranno immergersi in un viaggio che spazia tra musica, teatro, arte, danza, spettacoli, enogastronomia, sport e tradizione, grazie a una vastissima. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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