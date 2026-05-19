Pescara accende l’estate | concerti gratis e grandi nomi fino a settembre

A partire dal 27 maggio, Pescara ospiterà una serie di eventi gratuiti che dureranno fino a settembre. Il calendario include concerti, spettacoli, attività di animazione e iniziative pensate per coinvolgere residenti, visitatori e famiglie. La programmazione si svolgerà in vari spazi della città e prevede la partecipazione di artisti di rilievo e gruppi musicali di diverse generazioni. L’obiettivo è offrire un’ampia gamma di intrattenimenti durante tutta l’estate, senza costi per il pubblico.

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