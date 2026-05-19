Pescara accende l’estate | concerti gratis e grandi nomi fino a settembre
A partire dal 27 maggio, Pescara ospiterà una serie di eventi gratuiti che dureranno fino a settembre. Il calendario include concerti, spettacoli, attività di animazione e iniziative pensate per coinvolgere residenti, visitatori e famiglie. La programmazione si svolgerà in vari spazi della città e prevede la partecipazione di artisti di rilievo e gruppi musicali di diverse generazioni. L’obiettivo è offrire un’ampia gamma di intrattenimenti durante tutta l’estate, senza costi per il pubblico.
Pescara - Dal 27 maggio partirà un calendario di appuntamenti gratuiti tra musica, animazione, spettacoli e iniziative pensate per cittadini, turisti e famiglie a Pescara nell’estate 2026. Pescara prepara una nuova stagione di grandi eventi gratuiti e punta a consolidare il proprio ruolo di città attrattiva sul piano turistico, culturale e dell’intrattenimento. Il Comune ha presentato i primi appuntamenti dell’estate 2026, una programmazione che accompagnerà la città da fine maggio fino a metà settembre, con un cartellone ancora in fase di completamento. A illustrare le prime date è stato l’assessore ai Grandi eventi, Alfredo Cremonese, che ha sottolineato il peso crescente delle manifestazioni nel percorso di crescita della città. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
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