Da maggio a settembre un' estate di eventi in tre parchi padovani

Da padovaoggi.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da maggio a settembre, tre parchi storici del centro di Padova, tra cui il Giardino Silvio Appiani, il Roseto Santa Giustina e il Parco Treves de’ Bonfili, ospiteranno una serie di eventi durante l’estate. Il progetto, denominato “ART – Appiani Roseto Treves”, è stato promosso dal Comune di Padova con l’intento di mettere in evidenza il patrimonio verde della città. Durante questi mesi, i parchi saranno protagonisti di iniziative e attività aperte al pubblico.

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Da maggio a settembre  tre parchi storici centro, il Giardino Silvio Appiani, il Roseto Santa Giustina e il Parco Treves de’ Bonfili, saranno protagonisti di “ART – Appiani Roseto Treves”, il progetto estivo promosso dal Comune di Padova, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio verde. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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