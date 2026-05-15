Da maggio a settembre un' estate di eventi in tre parchi padovani

Da maggio a settembre, tre parchi storici del centro di Padova, tra cui il Giardino Silvio Appiani, il Roseto Santa Giustina e il Parco Treves de’ Bonfili, ospiteranno una serie di eventi durante l’estate. Il progetto, denominato “ART – Appiani Roseto Treves”, è stato promosso dal Comune di Padova con l’intento di mettere in evidenza il patrimonio verde della città. Durante questi mesi, i parchi saranno protagonisti di iniziative e attività aperte al pubblico.

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