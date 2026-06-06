Quasi due milioni di euro in multe sono state contestate dall’amministrazione comunale di Ancona a seguito di verbali rilevati tramite autovelox e telelaser. La somma, che rappresenta l’importo totale delle contravvenzioni, ora è al centro di un procedimento giudiziario. L’esposto presentato riguarda presunte irregolarità nelle rilevazioni e nelle modalità di emissione delle sanzioni. La vicenda si svolge in tribunale, dove si discuterà la validità delle multe e delle procedure adottate.

I quasi due milioni di euro in più verbalizzati dall’amministrazione comunale di Ancona a seguito dei rilievi di autovelox e telelaser finiscono in tribunale. Il presidente di una nota associazione nazionale si occupa proprio dei diritti dei cittadini in riferimento alle questioni legate al codice della strada, ha infatti presentato una denuncia querela alla Procura della Repubblica in merito alla situazione emersa ad Ancona. La denuncia è stata firmata da Gianantonio Sottile Cervini, presidente di Altvelox. Nei 27 fogli del verbale presentato alla questura di Belluno, con gli atti poi trasmessi ad Ancona, Sottile Cervini elenca i soggetti... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Esposto contro gli autovelox anconetani

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