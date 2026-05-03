Un nuovo esposto si aggiunge alle indagini in corso, arrivando dopo l’inchiesta sugli arbitri aperta dalla Procura di Milano. La denuncia, presentata dall’ex assistente Domenico Rocca, ha già portato a diverse verifiche, e ora si segnala un’altra segnalazione che riguarda anche il ruolo di un arbitro noto. La situazione continua a essere sotto osservazione, con più elementi che si aggiungono alle indagini in corso.

Come se già non bastasse il caos dopo l’inchiesta sugli arbitri avviata dalla Procura di Milano a seguito di una denuncia dell’ex assistente Domenico Rocca, si apprende di un altro esposto che fa rumore. Nel mirino è finito Daniele Orsato, designatore di serie C. Di lui si parla nell’atto, firmato da un tesserato Aia del nord Italia, inviato al procuratore federale Chinè e al Comitato di Vigilanza Figc. L’oggetto riguarda presunti comportamenti di rilevanza disciplinare avuti da Orsato al termine di Ascoli-Vis Pesaro, partita del girone B di Lega Pro disputata il 4 aprile: "Orsato avrebbe contattato al telefono l’arbitro (Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano, ndr) dopo il termine dell’incontro, mentre questi si trovava in presenza dell’osservatore arbitrale".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NUOVO FILONE. C’è un esposto anche contro Orsato

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