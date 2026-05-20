Sinistra Italiana perentoria | Vengano liberati gli anconetani della Flotilla Governo Regione e Comune si attivino

Il circolo “Daniele Dubbini” di Sinistra Italiana Ancona ha chiesto con fermezza la liberazione dei cittadini anconetani coinvolti nella vicenda della Flotilla. La richiesta si rivolge al governo, alla Regione e al Comune, affinché si attivino prontamente. La richiesta si unisce alle voci di altre forze politiche, associazioni, sindacati e rappresentanti della società civile, che chiedono di liberare immediatamente le persone coinvolte e di agire di conseguenza.

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