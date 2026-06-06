Crolla palazzina a Porto Sant’Elpidio un morto e due feriti | si cerca donna dispersa

Una palazzina è crollata a Porto Sant’Elpidio a causa di un’esplosione nelle prime ore di oggi, sabato 6 giugno. L’incidente ha provocato un morto e due feriti. È in corso la ricerca di una donna dispersa tra le macerie. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’esplosione o sulle condizioni delle persone coinvolte. Le operazioni di soccorso sono in atto sul sito.

(Adnkronos) – Tragedia nelle prime ore di oggi, sabato 6 giungo, nel Fermano, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a Porto Sant’Elpidio. Il bilancio provvisorio è di un morto e due feriti, mentre proseguono senza sosta le ricerche di una donna ancora dispersa sotto le macerie. La deflagrazione è avvenuta poco. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Esplosione nel Fermano, palazzina crolla per una fuga di gas: un morto e due dispersi

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Porto Sant'Elpidio, crolla palazzina dopo esplosione: un morto e due feriti #portosant'elpidio x.com

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