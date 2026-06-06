Esame Maturità 2026 rifiutarsi di sostenere il colloquio orale significa bocciatura

Il 4 giugno 2026, durante un approfondimento trasmesso su OrizzonteScuola TV, è stata discussa la questione delle commissioni d’esame pubblicate online. È stato chiarito che rifiutarsi di sostenere il colloquio orale comporta la bocciatura automatica. La conversazione è stata condotta da un giornalista e ha visto la partecipazione di un rappresentante di un sindacato.

Nel question time del 4 giugno 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Daniela Rosano, della segreteria nazionale Anief, è stata affrontata la questione relativa alla pubblicazione delle commissioni dell’esame di Stato sul portale del Ministero dell’Istruzione. Da oggi sono consultabili le commissioni d’esame. Coinvolti oltre 527mila studenti e quasi 14mila tra presidenti e commissari. Le prove partiranno il 18 giugno con italiano, il 19 giugno seguirà la seconda prova, poi i colloqui. Al quesito “Sarà ancora possibile rifiutarsi di sostenere la prova orale?” in riferimento ad alcuni episodi dello scorso anno scolastico, in cui alcuni studenti che sommando i... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Orale maturità 2026, come si svolge il colloquio: regole, valutazione e cosa cambia davvero

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